Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана

Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика

«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей

Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

Исторический киноляп в «Бриджертонах»: зрители заметили в кадре то, что выбивается из эпохи на 100 лет

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

Когда выйдет «Убежище» со Стэйтемом: даты показа в кино уже есть – а вот какие прогнозы на премьеру в «цифре»