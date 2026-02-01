Меню
Киноафиша
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Москве
5 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 5 марта 2026 в Москве
О фильме
Завтра
27
пн
2
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
вт
10
ср
11
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
22:00
от 570 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
22:05
от 650 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
19:40
от 650 ₽
21:45
от 650 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
20:00
от 570 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:10
от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
