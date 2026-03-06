Меню
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Москве 12 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 12 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
13:10 от 550 ₽ 19:45 от 650 ₽ 21:50 от 650 ₽
2D, SUB
17:35 от 650 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
17:35 от 470 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
13:50 от 470 ₽ 18:20 от 570 ₽ 20:30 от 570 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:50
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:00 20:10 22:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
21:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:00 20:50 23:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
17:15 23:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:55
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:40 22:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
18:00 20:40 23:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:10 22:40
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:40 23:10
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
10:30 от 720 ₽ 18:00 от 1430 ₽ 21:50 от 11000 ₽ 22:20 от 850 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
15:30 от 500 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
