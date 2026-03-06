«Метод» — лишь вершина айсберга: 5 российских сериалов, где преступления раскрывают с помощью интуиции, науки и сверхспособностей

Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам

98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США

Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)