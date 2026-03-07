Меню
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Москве
13 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 13 марта 2026 в Москве
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:30
от 420 ₽
19:50
от 650 ₽
21:55
от 650 ₽
2D, SUB
15:30
от 550 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
13:55
от 470 ₽
18:20
от 570 ₽
20:30
от 570 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
17:50
от 520 ₽
2D, SUB
14:45
от 370 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:50
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:00
21:00
23:25
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
21:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:00
20:50
23:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
17:15
23:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:55
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:40
22:00
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
18:00
20:40
23:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:10
22:40
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:40
23:10
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
10:00
от 720 ₽
12:15
от 8000 ₽
14:50
от 790 ₽
17:10
от 11000 ₽
18:50
от 1430 ₽
22:10
от 850 ₽
