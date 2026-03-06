Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Москве 18 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 18 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
13:10 от 470 ₽ 15:15 от 470 ₽ 17:20 от 570 ₽ 19:25 от 570 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
13:50 от 420 ₽ 18:15 от 470 ₽ 20:20 от 470 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:50
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
14:50 от 450 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше