Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Москве 29 августа 2025

Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 29 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Балтика
Сходненская
2D
22:45 от 720 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:35 от 390 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:45 от 390 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:40 от 390 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
21:50 от 390 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
23:45
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
23:30 от 399 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
22:35
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
21:00 от 380 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
22:00 от 450 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:20 от 160 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:30 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
22:50 от 570 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:50 от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:20 от 650 ₽ 22:25 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:20 от 600 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:15 от 600 ₽ 22:20 от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:35 от 580 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Никто 2
Никто 2
2025, США, боевик
