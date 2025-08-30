Меню
Киноафиша Фильмы Астрал. Заклятие мёртвых Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Москве 30 августа 2025

Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 30 августа 2025 в Москве

Сегодня 27 Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:35 от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
23:40 от 500 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:30 от 500 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:50
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
23:35 от 399 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
22:05
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
23:50
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
21:00 от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
22:00 от 520 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
10:20 от 200 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:30 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
22:50 от 640 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:50 от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:40 от 650 ₽ 23:45 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:20 от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:25 от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:25 от 630 ₽
