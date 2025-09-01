Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Астрал. Заклятие мёртвых Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Москве 1 сентября 2025

Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 1 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Заклятие мёртвых»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:35 от 300 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
22:05 от 300 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:30 от 300 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:40 от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
21:50 от 300 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
21:00 от 360 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
22:00 от 420 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:20 от 150 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:30 от 620 ₽ 23:35 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
22:50 от 540 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:50 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:20 от 600 ₽ 22:25 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:20 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:15 от 550 ₽ 22:20 от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:05 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Почему у Шарапова нет погон и на фуражке нет знаков: раскрываем смысл важной детали из «Место встречи изменить нельзя»
Финал под Новый год? Когда выйдет 9 серия «Гачиакуты» и по каким дням ждать новые эпизоды
Намеки были еще в «Папиных дочках»: почему Даша бросила Веника и их детей
Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме
Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше