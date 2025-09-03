Меню
Фильмы
Астрал. Заклятие мёртвых
Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Москве
3 сентября 2025
Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 3 сентября 2025 в Москве
Щелковская
2D
14:35
от 300 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:30
от 300 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:40
от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
21:55
от 300 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
21:00
от 360 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
22:00
от 420 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:20
от 150 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:30
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:50
от 540 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:50
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:20
от 600 ₽
22:25
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:20
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:15
от 550 ₽
22:20
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:25
от 500 ₽
