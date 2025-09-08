Меню
Фильмы
Астрал. Заклятие мёртвых
Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Москве
8 сентября 2025
Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 8 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
23:30
от 300 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
16:00
от 360 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:15
от 620 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
21:55
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:25
от 550 ₽
23:30
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:45
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:30
от 500 ₽
