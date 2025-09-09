Меню
Киноафиша Фильмы Астрал. Заклятие мёртвых Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Москве 9 сентября 2025

Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 9 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Заклятие мёртвых»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
16:00 от 360 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:25 от 590 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
21:55 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:25 от 550 ₽ 23:30 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:45 от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:30 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
