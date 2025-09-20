Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Астрал. Заклятие мёртвых Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 2024 в Москве 20 сентября 2025

Расписание сеансов Астрал. Заклятие мёртвых, 20 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пт 19 сб 20 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Заклятие мёртвых»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
23:20 от 500 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
Дело было не в убийстве Мухи: почему Каверин на самом деле сразу возненавидел Сашу Белого
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест)
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше