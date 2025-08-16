Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джульетта и Ромео Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 2025 в Москве 16 августа 2025

Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 16 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Джульетта и Ромео»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
21:00 от 650 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
20:25
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:10 от 350 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:20 от 1300 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:00 от 450 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
15:25 от 450 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:10 от 450 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:20 от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:00 от 450 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
23:10 от 450 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:35 от 450 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
12:00 от 450 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:20 от 500 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
17:20 от 700 ₽ 19:25 от 1500 ₽
Музей победы г. Москва, пл. Победы, 3 
2D
13:25 от 500 ₽ 18:10 от 500 ₽ 20:40 от 500 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:10
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:40 от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:20 от 850 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:05 от 950 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:35 от 410 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:45 от 600 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
12:50 от 7000 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше