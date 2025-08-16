Меню
Киноафиша
Фильмы
Джульетта и Ромео
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 2025 в Москве
16 августа 2025
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 16 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Джульетта и Ромео»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
21:00
от 650 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
20:25
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:10
от 350 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:20
от 1300 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:00
от 450 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
15:25
от 450 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:10
от 450 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:20
от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:00
от 450 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
23:10
от 450 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:35
от 450 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
12:00
от 450 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:20
от 500 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
17:20
от 700 ₽
19:25
от 1500 ₽
Музей победы
г. Москва, пл. Победы, 3
2D
13:25
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
20:40
от 500 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:10
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:40
от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:20
от 850 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:05
от 950 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:35
от 410 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:45
от 600 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
12:50
от 7000 ₽
