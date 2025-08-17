Меню
Фильмы
Джульетта и Ромео
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 2025 в Москве
17 августа 2025
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 17 августа 2025 в Москве
О фильме
Севастопольская
2D
21:00
от 650 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
20:25
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
14:30
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:10
от 350 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:25
от 1300 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:00
от 450 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
15:25
от 450 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:10
от 450 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:20
от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:00
от 450 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
22:00
от 450 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:35
от 450 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
12:00
от 450 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:20
от 500 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
17:20
от 700 ₽
19:25
от 1500 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
20:25
от 400 ₽
Музей победы
г. Москва, пл. Победы, 3
2D
13:25
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
20:40
от 500 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:10
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:40
от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:20
от 850 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:05
от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
14:50
от 800 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:35
от 410 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:20
от 600 ₽
Художественный
Арбатская
2D, SUB
11:15
от 5000 ₽
