Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Джульетта и Ромео
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 2025 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 19 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Джульетта и Ромео»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Каховская
2D
21:00
от 450 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
20:25
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:10
от 270 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:35
от 900 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:00
от 270 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
12:45
от 270 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:10
от 270 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:20
от 270 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
22:00
от 270 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:35
от 270 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
12:00
от 270 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
16:20
от 300 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
17:20
от 600 ₽
19:25
от 1500 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
19:15
от 350 ₽
21:30
от 350 ₽
Музей победы
г. Москва, пл. Победы, 3
2D
13:25
от 450 ₽
18:10
от 450 ₽
20:40
от 450 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:10
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:40
от 300 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:20
от 650 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
13:40
от 750 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
14:40
от 520 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:55
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667