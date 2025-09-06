Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Джульетта и Ромео
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 2025 в Москве
6 сентября 2025
Расписание сеансов Джульетта и Ромео, 6 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
ср
3
сб
6
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Джульетта и Ромео»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
10:45
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
В сериале «Острые козырьки» Шелби повторят одну фразу «Зима была холодной»: в ней скрыт глубокий смысл
Гильермо дель Торо возвращается, и критики в восторге — на Rotten Tomatoes 78% свежести: этот фильм может стать хитом
Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»
250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет
«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему
Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания
Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?
Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде
«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже
Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667