Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Я – Сергей Образцов
Расписание сеансов Я – Сергей Образцов, 2022 в Москве
15 декабря 2025
Расписание сеансов Я – Сергей Образцов, 15 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
2
ср
3
пн
8
пн
15
пт
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Я – Сергей Образцов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
19:30
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца»
В финале «Очень странных дел» Дафферы вернули самого ненавистного персонажа сериала: зрители недоумевают — а зачем?
Это может быть даже Геркем: зрители нашли 3 кандидатуры для выжившей в «Клюквенном щербете» — одна смелее другой
«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали
Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)
Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах
«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону
Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)
На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)
«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667