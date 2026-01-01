«Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы

Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора

Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг

Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)

Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части

«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?

«Ландыши» вернулись — и зрители не смогли досмотреть 1-ю серию: «Понятно, почему на премьере выдавали платочки»

Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится

Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности