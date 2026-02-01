Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели?

Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается

От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года

Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?»

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг

Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали

Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)