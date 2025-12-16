Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера

Где смотреть главный российский фильм 2025 года «Август» в хорошем качестве: есть 5 площадок, которые можно включить уже сейчас

Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?

Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»

Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек

Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался

Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров