Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Достать ножи: Воскрешение покойника Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 2025 в Москве 19 декабря 2025

Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 19 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25 от 670 ₽ 13:25 от 770 ₽ 16:30 от 870 ₽ 19:30 от 870 ₽ 20:50 от 3400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:45
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:30 21:45
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
22:25 от 650 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:40 от 380 ₽ 16:30 от 380 ₽ 19:20 от 440 ₽ 22:10 от 440 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
19:10 от 750 ₽ 22:00 от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
20:50 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:20 от 650 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера
Где смотреть главный российский фильм 2025 года «Август» в хорошем качестве: есть 5 площадок, которые можно включить уже сейчас
Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?
Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»
Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил
Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор
В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему
Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек
Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался
Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров
Почему жена Новосельцева исчезла без следа: в фильме «Служебный роман» об этом умолчали — развод и билет в один конец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше