Достать ножи: Воскрешение покойника
Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 2025 в Москве
21 декабря 2025
Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 21 декабря 2025 в Москве
2D
10:35
от 840 ₽
13:40
от 940 ₽
16:40
от 940 ₽
19:40
от 940 ₽
20:50
от 3400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
21:40
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:00
21:00
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
22:50
от 750 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:40
от 430 ₽
16:30
от 430 ₽
19:20
от 460 ₽
22:10
от 460 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
20:50
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:20
от 650 ₽
