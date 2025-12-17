Меню
Фильмы
Достать ножи: Воскрешение покойника
Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 2025 в Москве
23 декабря 2025
Расписание сеансов Достать ножи: Воскрешение покойника, 23 декабря 2025 в Москве
2D
10:35
от 590 ₽
13:40
от 690 ₽
16:40
от 690 ₽
19:40
от 770 ₽
20:50
от 2600 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:25
14:15
17:00
19:45
00:50
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:45
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:40
от 210 ₽
12:30
от 370 ₽
15:20
от 370 ₽
18:10
от 430 ₽
21:00
от 430 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
13:40
от 200 ₽
16:30
от 200 ₽
19:20
от 200 ₽
22:10
от 200 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
20:50
от 550 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:20
от 500 ₽
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
