Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов»

Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться»

Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»

Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов

Не верьте критикам, 70% свежести не приговор: «Аватар 3» — лучший фильм серии

Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял

Сюжет «Такси 3» Бессон подсмотрел в советской хронике: банду Дедов Морозов поймал ребенок

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня

«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик