Фильмы
Простоквашино
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Москве
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Москве
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:50
от 660 ₽
15:20
от 720 ₽
17:50
от 720 ₽
20:20
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
14:45
от 1000 ₽
17:10
от 1000 ₽
19:35
от 1000 ₽
22:00
от 1000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:10
от 940 ₽
14:35
от 940 ₽
17:00
от 940 ₽
19:30
от 940 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
14:10
от 880 ₽
16:40
от 880 ₽
19:10
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
12:10
от 800 ₽
14:35
от 800 ₽
17:00
от 800 ₽
19:30
от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
12:10
от 690 ₽
14:40
от 740 ₽
17:10
от 740 ₽
19:40
от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
13:00
от 880 ₽
15:30
от 880 ₽
18:00
от 880 ₽
20:30
от 880 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:30
от 940 ₽
17:00
от 940 ₽
19:30
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
14:20
от 940 ₽
16:50
от 940 ₽
19:20
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:35
от 900 ₽
15:00
от 900 ₽
17:25
от 900 ₽
19:50
от 900 ₽
22:15
от 900 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
14:45
от 700 ₽
17:10
от 700 ₽
19:35
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
12:30
от 750 ₽
14:55
от 750 ₽
17:20
от 750 ₽
19:45
от 750 ₽
22:10
от 750 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:15
от 950 ₽
14:40
от 950 ₽
17:05
от 950 ₽
19:30
от 950 ₽
21:55
от 950 ₽
00:20
от 950 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
12:20
14:45
от 699 ₽
17:10
от 749 ₽
19:35
от 749 ₽
22:00
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:45
от 850 ₽
14:10
от 1000 ₽
16:35
от 1000 ₽
19:00
от 1000 ₽
21:25
от 1000 ₽
23:50
от 1000 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
12:35
от 3000 ₽
15:00
от 3000 ₽
17:25
от 3000 ₽
19:50
от 3000 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
13:35
от 1200 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
14:45
от 900 ₽
17:10
от 900 ₽
19:35
от 900 ₽
22:00
от 900 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
14:45
от 800 ₽
17:10
от 800 ₽
19:35
от 800 ₽
22:00
от 800 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:50
от 750 ₽
14:15
от 900 ₽
16:40
от 900 ₽
19:05
от 900 ₽
21:30
от 900 ₽
23:55
от 900 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:45
от 850 ₽
14:10
от 1000 ₽
16:35
от 1000 ₽
19:00
от 1000 ₽
21:25
от 1000 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:55
от 850 ₽
14:20
от 1000 ₽
16:45
от 1000 ₽
19:10
от 1000 ₽
21:35
от 1000 ₽
00:00
от 1000 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
12:10
от 1000 ₽
14:35
от 1000 ₽
17:00
от 1000 ₽
19:25
от 1000 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
12:25
от 1000 ₽
14:50
от 1000 ₽
17:15
от 1000 ₽
19:40
от 1000 ₽
22:05
от 1000 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:35
от 750 ₽
14:00
от 950 ₽
16:25
от 950 ₽
18:50
от 950 ₽
21:15
от 950 ₽
23:40
от 950 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
12:30
от 900 ₽
14:55
от 900 ₽
17:20
от 900 ₽
19:45
от 900 ₽
22:10
от 900 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
