Как купить билеты на сеанс фильма «Простоквашино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:20 от 610 ₽ 12:50 от 660 ₽ 15:20 от 720 ₽ 17:50 от 720 ₽ 20:20 от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:20 от 1000 ₽ 14:45 от 1000 ₽ 17:10 от 1000 ₽ 19:35 от 1000 ₽ 22:00 от 1000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
09:30 от 940 ₽ 12:00 от 940 ₽ 14:30 от 940 ₽ 17:00 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30 от 770 ₽ 13:00 от 880 ₽ 15:30 от 880 ₽ 18:00 от 880 ₽ 20:30 от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
09:30 от 720 ₽ 12:00 от 800 ₽ 14:30 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 19:30 от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
09:40 от 690 ₽ 12:10 от 690 ₽ 14:40 от 740 ₽ 17:10 от 740 ₽ 19:40 от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:30 от 770 ₽ 13:00 от 880 ₽ 15:30 от 880 ₽ 18:00 от 880 ₽ 20:30 от 880 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
09:30 от 940 ₽ 12:00 от 940 ₽ 14:30 от 940 ₽ 17:00 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30 от 830 ₽ 13:00 от 940 ₽ 15:30 от 940 ₽ 18:00 от 940 ₽ 20:30 от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:35 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 17:25 от 900 ₽ 19:50 от 900 ₽ 22:15 от 900 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
12:20 от 700 ₽ 14:45 от 700 ₽ 17:10 от 700 ₽ 19:35 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
12:30 от 750 ₽ 14:55 от 750 ₽ 17:20 от 750 ₽ 19:45 от 750 ₽ 22:10 от 750 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
09:45 от 850 ₽ 12:10 от 950 ₽ 14:35 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 19:25 от 950 ₽ 21:50 от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:45 от 850 ₽ 14:10 от 1000 ₽ 16:35 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 21:25 от 1000 ₽ 23:50 от 1000 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
11:55 от 750 ₽ 14:20 от 900 ₽ 16:45 от 900 ₽ 19:10 от 900 ₽ 21:35 от 900 ₽ 00:00 от 900 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:35 от 2500 ₽ 13:00 от 3000 ₽ 15:25 от 3000 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
13:35 от 1200 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
12:20 от 900 ₽ 14:45 от 900 ₽ 17:10 от 900 ₽ 19:35 от 900 ₽ 22:00 от 900 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:20 от 800 ₽ 14:45 от 800 ₽ 17:10 от 800 ₽ 19:35 от 800 ₽ 22:00 от 800 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:50 от 750 ₽ 14:15 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 19:05 от 900 ₽ 21:30 от 900 ₽ 23:55 от 900 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:45 от 850 ₽ 14:10 от 1000 ₽ 16:35 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 21:25 от 1000 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:55 от 850 ₽ 14:20 от 1000 ₽ 16:45 от 1000 ₽ 19:10 от 1000 ₽ 21:35 от 1000 ₽ 00:00 от 1000 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:20 от 850 ₽ 12:45 от 1000 ₽ 15:10 от 1000 ₽ 17:35 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:45 от 850 ₽ 13:10 от 1000 ₽ 15:35 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 20:25 от 1000 ₽ 22:50 от 1000 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:35 от 750 ₽ 13:00 от 950 ₽ 15:25 от 950 ₽ 17:50 от 950 ₽ 20:15 от 950 ₽ 22:40 от 950 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
12:30 от 900 ₽ 14:55 от 900 ₽ 17:20 от 900 ₽ 19:45 от 900 ₽ 22:10 от 900 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
