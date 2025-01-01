Меню
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Москве
7 января 2026
Расписание сеансов Простоквашино, 7 января 2026 в Москве
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:20
от 610 ₽
12:50
от 660 ₽
15:20
от 720 ₽
17:50
от 720 ₽
20:20
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:20
от 1000 ₽
14:45
от 1000 ₽
17:10
от 1000 ₽
19:35
от 1000 ₽
22:00
от 1000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
09:30
от 940 ₽
12:00
от 940 ₽
14:30
от 940 ₽
17:00
от 940 ₽
19:30
от 940 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30
от 770 ₽
13:00
от 880 ₽
15:30
от 880 ₽
18:00
от 880 ₽
20:30
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
09:30
от 720 ₽
12:00
от 800 ₽
14:30
от 800 ₽
17:00
от 800 ₽
19:30
от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
09:40
от 690 ₽
12:10
от 690 ₽
14:40
от 740 ₽
17:10
от 740 ₽
19:40
от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:30
от 770 ₽
13:00
от 880 ₽
15:30
от 880 ₽
18:00
от 880 ₽
20:30
от 880 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
09:30
от 940 ₽
12:00
от 940 ₽
14:30
от 940 ₽
17:00
от 940 ₽
19:30
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30
от 830 ₽
13:00
от 940 ₽
15:30
от 940 ₽
18:00
от 940 ₽
20:30
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:35
от 900 ₽
15:00
от 900 ₽
17:25
от 900 ₽
19:50
от 900 ₽
22:15
от 900 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
12:20
от 700 ₽
14:45
от 700 ₽
17:10
от 700 ₽
19:35
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
12:30
от 750 ₽
14:55
от 750 ₽
17:20
от 750 ₽
19:45
от 750 ₽
22:10
от 750 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
09:45
от 850 ₽
12:10
от 950 ₽
14:35
от 950 ₽
17:00
от 950 ₽
19:25
от 950 ₽
21:50
от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:45
от 850 ₽
14:10
от 1000 ₽
16:35
от 1000 ₽
19:00
от 1000 ₽
21:25
от 1000 ₽
23:50
от 1000 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
11:55
от 750 ₽
14:20
от 900 ₽
16:45
от 900 ₽
19:10
от 900 ₽
21:35
от 900 ₽
00:00
от 900 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:35
от 2500 ₽
13:00
от 3000 ₽
15:25
от 3000 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
13:35
от 1200 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
12:20
от 900 ₽
14:45
от 900 ₽
17:10
от 900 ₽
19:35
от 900 ₽
22:00
от 900 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:20
от 800 ₽
14:45
от 800 ₽
17:10
от 800 ₽
19:35
от 800 ₽
22:00
от 800 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:50
от 750 ₽
14:15
от 900 ₽
16:40
от 900 ₽
19:05
от 900 ₽
21:30
от 900 ₽
23:55
от 900 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:45
от 850 ₽
14:10
от 1000 ₽
16:35
от 1000 ₽
19:00
от 1000 ₽
21:25
от 1000 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:55
от 850 ₽
14:20
от 1000 ₽
16:45
от 1000 ₽
19:10
от 1000 ₽
21:35
от 1000 ₽
00:00
от 1000 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:20
от 850 ₽
12:45
от 1000 ₽
15:10
от 1000 ₽
17:35
от 1000 ₽
20:00
от 1000 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:45
от 850 ₽
13:10
от 1000 ₽
15:35
от 1000 ₽
18:00
от 1000 ₽
20:25
от 1000 ₽
22:50
от 1000 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:35
от 750 ₽
13:00
от 950 ₽
15:25
от 950 ₽
17:50
от 950 ₽
20:15
от 950 ₽
22:40
от 950 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
12:30
от 900 ₽
14:55
от 900 ₽
17:20
от 900 ₽
19:45
от 900 ₽
22:10
от 900 ₽
