Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Простоквашино Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Москве 21 января 2026

Расписание сеансов Простоквашино, 21 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Простоквашино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:35 от 190 ₽ 14:55 от 320 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа
Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне
Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита
Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно
Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»
«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»
От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии
«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь
За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех
«Уберите Гурченко – все посыпется»: ИИ назвал 3 самых переоцененных советских новогодних фильма – под раздачу попала даже «вечная» классика
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше