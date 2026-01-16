Меню
Киноафиша Фильмы Простоквашино Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Москве 24 января 2026

Расписание сеансов Простоквашино, 24 января 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Простоквашино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
09:20 от 280 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
09:00 от 320 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
11:00 от 470 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:35 от 280 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
12:00 от 440 ₽
