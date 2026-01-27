Меню
Фильмы
Простоквашино
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Москве
3 февраля 2026
Расписание сеансов Простоквашино, 3 февраля 2026 в Москве
Выставочная
2D
13:05
от 620 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30
от 660 ₽
14:15
от 660 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:50
от 490 ₽
12:40
от 470 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:50
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
13:05
от 450 ₽
17:30
от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:30
от 460 ₽
15:15
от 570 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
11:10
от 300 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
12:50
от 380 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:05
от 370 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
09:20
от 190 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:25
от 190 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
14:10
от 420 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:00
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:20
от 450 ₽
14:25
от 540 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:10
от 250 ₽
13:20
от 250 ₽
14:50
от 250 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:20
от 250 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50
от 250 ₽
13:00
от 250 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40
от 250 ₽
12:50
от 250 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:55
от 250 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:10
от 250 ₽
12:20
от 250 ₽
14:35
от 250 ₽
16:45
от 250 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:30
от 220 ₽
12:45
от 220 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:00
от 250 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:00
от 250 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40
от 250 ₽
13:00
от 250 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
16:45
от 520 ₽
