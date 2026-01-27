Меню
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
11:00 от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
13:05 от 620 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30 от 660 ₽ 14:05 от 660 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:50 от 490 ₽ 12:40 от 470 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:50 от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
13:05 от 450 ₽ 17:30 от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:30 от 460 ₽ 15:15 от 570 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
11:10 от 300 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
12:55 от 370 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
10:20 от 370 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:10 от 370 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
16:30 от 320 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
14:05 от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
10:00 от 250 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:00
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:20 от 450 ₽ 14:25 от 540 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:20 от 600 ₽ 14:50 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:20 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50 от 400 ₽ 13:00 от 450 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40 от 400 ₽ 12:50 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:55 от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:10 12:20 14:35 16:45
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:30 от 340 ₽ 12:45 от 440 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:00 от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:00 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
16:45 от 520 ₽
