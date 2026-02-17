Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение

«Семнадцать мгновений весны» не просто так снимали черно-белыми: вот какую жуть раскрыла цветная версия

«На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории

Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя