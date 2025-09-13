Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Клёвый УLove
Расписание сеансов Клёвый УLove, 2025 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Клёвый УLove, 13 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
сб
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Клёвый УLove»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:00
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Трейлер «Зверополиса 2» взорвал Сеть и собрал более 13 000 000 просмотров: дата выхода мульта про Джуди и Ника тоже известна
Дочь пропала, прошло 7 лет и вдруг ее голос в трубке: «Безымянные» — 6 серий, которые цепляют сильнее, чем «Бумажный дом»
Саид лишил Жади дочери в один миг — но в реальности все было бы иначе: где сериал «Клон» соврал про традиции Марокко
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском
Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем
«Аватару» уже 16 лет: спорим, не все знают, как выглядят 15 актеров в реальности — ноль грима и графики (фото)
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667