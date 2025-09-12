Искра была, а романа нет: почему в финале «Кавказской пленницы» Нина и Шурик расстались (3 версии, которые все меняют)

Расплатился ли Серхан за все свои грехи? Рассказываем, чем закончился турецкий сериал «Дикий»

Netflix обнародовал топ-10 самых популярных фильмов: лидирует безусловный хит 2025 года со 236 млн просмотров

Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»

«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)

Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось

«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось

«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)

Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг

«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»