3 млрд за первый фильм и почти 4 за второй: в «Холопе 3» Прилучный и Асмус отправятся к Петру I, а что будет делать Бикович? (видео)

«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»

Если вам нравится Брагин из «Первого отдела», посмотрите этот советский фильм: Колесников считает, что главные герои очень похожи

«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами