Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы На помощь! Расписание сеансов На помощь! , 2026 в Москве 1 марта 2026

Расписание сеансов На помощь! , 1 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «На помощь! »? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
23:45
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер
Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали
415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах
Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
«Роковая ошибка НТВ»: новые серии «Первого отдела» стали худшими в сезоне – детектив превратили в плохое аниме
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше