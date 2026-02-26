С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители

Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер

Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали

415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»

«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни

«Роковая ошибка НТВ»: новые серии «Первого отдела» стали худшими в сезоне – детектив превратили в плохое аниме

Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь