Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами

Два хита на российских каналах оказались турецкими ремейками: эти сериалы вы видели, но не знали их настоящую историю

Новогодние каникулы заканчиваются, а нервы только начинаются: 2 новых триллера, которые держат напряжение до титров

Это, конечно, не «дно», но снизу постучали: на IMDb выбрали худшие серии классического «Ну, погоди!»

На Западе выбрали нового Росомаху: Джекман больше не у дел, вместо него звезда «Спартака»

«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош

Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го

35-летняя Маша с ребенком на пороге: нейросеть придумала сюжет спин-оффа «Маши и медведя» - такой драмы в оригинале не было

Детектив по Кристи, новинки от создателей «Очень странных дел» и «Олененка»: горячие сериалы 2026-го (подборка)

«Голодные игры» и разоблачение Тенген: объясняем концовку первых серий «Магической битвы 3»