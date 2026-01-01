Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Марти Великолепный Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Москве 24 января 2026

Расписание сеансов Марти Великолепный, 24 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21 чт 22 пт 23 сб 24 вс 25 пт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Марти Великолепный»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
21:15 от 450 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах
«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители
20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ
35-летняя Маша с ребенком на пороге: нейросеть придумала сюжет спин-оффа «Маши и медведя» - такой драмы в оригинале не было
Это, конечно, не «дно», но снизу постучали: на IMDb выбрали худшие серии классического «Ну, погоди!»
«8 слонов, 200 лошадей и сотни людей»: один из самых главных провалов «нулевых» стоил $150 млн — актеры выживали только чудом
Хит в меню Кисули: повторяем рецепт печенья «Минутки» из «Трех котов» — классический и с вареньем (такое любит Компот)
Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го
«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош
Отпусти и забудь, мать в MCU уже не вернуть: шестерка актеров, которые точно не появятся в новых «Мстителях»
На Западе выбрали нового Росомаху: Джекман больше не у дел, вместо него звезда «Спартака»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше