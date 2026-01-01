Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными

«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10

Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года

На Западе выбрали нового Росомаху: Джекман больше не у дел, вместо него звезда «Спартака»

Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го

«8 слонов, 200 лошадей и сотни людей»: один из самых главных провалов «нулевых» стоил $150 млн — актеры выживали только чудом

Отпусти и забудь, мать в MCU уже не вернуть: шестерка актеров, которые точно не появятся в новых «Мстителях»

Это, конечно, не «дно», но снизу постучали: на IMDb выбрали худшие серии классического «Ну, погоди!»

«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош

«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня»