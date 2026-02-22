Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

Совсем другой Брагин: что ждать от новинки 2026 года «Боги Кнорозова» – сюжет заманчивый и интересный

Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось

Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают