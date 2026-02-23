Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»

За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты

Бурунов выбрал лучшие новинки — среди них только один российский сериал: «Меня разорвало в клочья»

«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут»

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»

Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»

«Бесит сынок», «Не попал в образ», «Неудачная роль»: что не так с наследником Брагина в «Первом отделе 5»

Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно