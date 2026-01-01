Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»

«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон

Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»

Почему Вера Брагина из «Первого отдела» вечно воюет с мужем: психолог объяснил, что мешает стать для него опорой

Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»