Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Космос засыпает Расписание сеансов Космос засыпает, 2026 в Москве

Расписание сеансов Космос засыпает, 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Космос засыпает»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
19:30 от 990 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
От чужого ребенка до позора Нурсемы: подоспели новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»
«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел
Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?
СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией
Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»
Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)
Заговоры, диверсанты и шпионы: 5 российских детективов о войне, где каждый может оказаться врагом (меньше 7 им не ставят)
Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)
Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше