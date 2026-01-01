В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием

«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти

Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать

Заговоры, диверсанты и шпионы: 5 российских детективов о войне, где каждый может оказаться врагом (меньше 7 им не ставят)

Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»

Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»