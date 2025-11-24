Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана

А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли

Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали

В 4 сезоне «Ведьмака» канон Йеннифэр переписали с нуля: режиссер назвала причину – теперь ее проклинают даже фанаты фэнтези

Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя

Засмотрели «Афоню», «Мимино» и другие комедии «Мосфильма» до дыр? Докажите в тесте – 7 коварных вопросов уже вас ждут

В «Великолепном веке» Хюррем покорила сердце Сулеймана сразу, а как быстро справитесь вы? Тест дает целых 6 попыток