Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

Легкая жертва и опытные грабители — что может пойти не так? Эти три кровавых хоррора с неожиданным финалом доказывают, что все

Не только хорроры могут быть страшными: эти 5 мультиков такие жуткие, что после просмотра не захочется вылезать из-под одеяла

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос

«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя

Вот это поворот: фанаты нашли Ленина и Сталина в мультфильме «Сезон охоты» — и уверены, что это история создания СССР

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)