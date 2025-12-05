Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот

Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису»

5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте

Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам

Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач