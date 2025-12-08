Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки

От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время

«Это словно "Безумный Макс" на Пандоре»: критики уже посмотрели третий «Аватар» — и вот честные мнения

Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате

«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент

«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть

От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад