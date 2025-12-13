За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год

Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»

15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться

Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили

«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры

Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее

Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм