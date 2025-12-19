В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно

Когда одно ограбление может поссорить Японию и США: свежий детективный сериал «1972: Светлячки на пляже» проглотите за вечер

«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году

Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет

На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент