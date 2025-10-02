Меню
Фильмы
Нахимовцы. Янтарный берег
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Москве
Международная
2D
13:15
от 700 ₽
15:20
от 700 ₽
17:25
от 750 ₽
19:30
от 750 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:35
от 480 ₽
12:40
от 480 ₽
14:45
от 510 ₽
16:50
от 510 ₽
18:55
от 600 ₽
21:00
от 600 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
11:10
от 380 ₽
13:15
от 430 ₽
15:20
от 430 ₽
17:25
от 450 ₽
19:30
от 450 ₽
21:35
от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:40
от 320 ₽
12:45
от 320 ₽
14:50
от 420 ₽
16:55
от 420 ₽
19:00
от 470 ₽
21:05
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
16:25
от 610 ₽
18:30
от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:40
от 520 ₽
12:45
от 570 ₽
14:50
от 570 ₽
16:55
от 570 ₽
19:00
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:40
от 490 ₽
12:45
от 490 ₽
14:50
от 560 ₽
16:55
от 560 ₽
19:00
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
17:00
от 720 ₽
19:05
от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:10
от 460 ₽
13:15
от 500 ₽
15:20
от 500 ₽
17:25
от 660 ₽
19:30
от 660 ₽
21:35
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
11:10
от 380 ₽
13:15
от 420 ₽
15:20
от 420 ₽
17:25
от 440 ₽
19:30
от 440 ₽
21:35
от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20
от 450 ₽
12:25
от 450 ₽
14:30
от 510 ₽
16:35
от 510 ₽
18:40
от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:20
от 500 ₽
13:25
от 600 ₽
15:30
от 600 ₽
17:35
от 650 ₽
19:40
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20
от 600 ₽
12:25
от 600 ₽
14:30
от 650 ₽
16:35
от 650 ₽
18:40
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
16:00
от 670 ₽
18:05
от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:40
от 510 ₽
12:45
от 510 ₽
14:50
от 570 ₽
16:55
от 570 ₽
19:00
от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:50
от 480 ₽
12:55
от 560 ₽
15:00
от 560 ₽
17:05
от 650 ₽
19:10
от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:00
от 470 ₽
13:05
от 540 ₽
15:10
от 540 ₽
17:15
от 650 ₽
19:20
от 650 ₽
21:25
от 650 ₽
